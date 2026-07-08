08.07.2026 06:31:29

United Super Markets informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Super Markets hat am 06.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS lag bei -10,03 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0,660 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat United Super Markets 273,63 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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