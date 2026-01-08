United Super Markets legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Super Markets präsentierte in der am 07.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das EPS lag bei -3,36 JPY. Ein Jahr zuvor waren -5,810 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 237,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 34,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at