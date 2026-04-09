United Super Markets legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Super Markets veröffentlichte am 07.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 27,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,11 Prozent auf 247,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 275,69 Milliarden JPY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 16,290 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 5,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 963,76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte United Super Markets 811,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at