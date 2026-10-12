United Super Markets öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

United Super Markets hat am 09.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

United Super Markets vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,40 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,530 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Super Markets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 271,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 243,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at