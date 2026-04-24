United Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Technologies hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 428,24 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 240,66 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat United Technologies 31 303,96 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21 433,63 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at