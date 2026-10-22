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22.10.2026 06:31:29
United Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
United Technologies hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 566,94 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 374,64 ARS erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37 443,27 Milliarden ARS im Vergleich zu 29 862,52 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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