29.01.2026 06:31:29

United Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Technologies hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 342,02 ARS. Im Vorjahresviertel hatte United Technologies 219,86 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34 831,83 Milliarden ARS im Vergleich zu 21 609,21 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1235,47 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 650,13 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,26 Prozent auf 110 349,50 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73 929,74 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
