United Tennessee Bankshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Tennessee Bankshares hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,83 USD gegenüber 0,650 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,56 Prozent auf 3,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at