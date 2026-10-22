United Tennessee Bankshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

United Tennessee Bankshares hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at