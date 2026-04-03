United Tennessee Bankshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

United Tennessee Bankshares veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,65 USD. Im Vorjahr hatte United Tennessee Bankshares 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat United Tennessee Bankshares 12,03 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,42 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at