01.06.2026 06:31:29

United Textiles: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

United Textiles hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Textiles ein EPS von -0,040 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -0,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 100,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 7,810 INR beziffert. Im Vorjahr hatte United Textiles ein Ergebnis je Aktie von 0,070 INR vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 59,33 Prozent auf 41,89 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,01 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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