|
01.06.2026 06:31:29
United Textiles: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
United Textiles hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Textiles ein EPS von -0,040 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -0,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 100,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 7,810 INR beziffert. Im Vorjahr hatte United Textiles ein Ergebnis je Aktie von 0,070 INR vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 59,33 Prozent auf 41,89 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,01 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.