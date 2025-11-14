United Textiles stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

United Textiles hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,9 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at