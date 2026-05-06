United Therapeutics Corp Q1 Income Declines

(RTTNews) - United Therapeutics Corp (UTHR) released a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $274.9 million, or $5.82 per share. This compares with $322.2 million, or $6.63 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.6% to $781.5 million from $794.4 million last year.

United Therapeutics Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $274.9 Mln. vs. $322.2 Mln. last year. -EPS: $5.82 vs. $6.63 last year. -Revenue: $781.5 Mln vs. $794.4 Mln last year.