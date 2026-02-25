United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|
25.02.2026 12:33:02
United Therapeutics Corp Q4 Profit Rises
(RTTNews) - United Therapeutics Corp (UTHR) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $364.3 million, or $7.70 per share. This compares with $301.3 million, or $6.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $790.2 million from $735.9 million last year.
United Therapeutics Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $364.3 Mln. vs. $301.3 Mln. last year. -EPS: $7.70 vs. $6.19 last year. -Revenue: $790.2 Mln vs. $735.9 Mln last year.
