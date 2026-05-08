United Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United Therapeutics hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

United Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,63 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 781,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 794,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at