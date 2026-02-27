|
27.02.2026 06:31:29
United Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
United Therapeutics gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 7,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,19 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,38 Prozent auf 790,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,86 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 24,64 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 3,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte United Therapeutics 2,88 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
