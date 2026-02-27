United Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

United Therapeutics gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,19 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,38 Prozent auf 790,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,86 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 24,64 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte United Therapeutics 2,88 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at