United Therapeutics Aktie

United Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 13:06:58

United Therapeutics' Ralinepag Cuts PAH Worsening Risk By 55% In Phase 3 Study

(RTTNews) - United Therapeutics Corporation (UTHR) said Monday its long-term Phase 3 ADVANCE OUTCOMES study of ralinepag in pulmonary arterial hypertension met its primary endpoint, reducing the risk of clinical worsening by 55% compared with placebo.

The drug candidate showed durable efficacy in delaying disease progression, with 80% of patients on dual background therapy and 70% classified as World Health Organization/New York Heart Association Functional Class II at baseline.

The company said it plans to submit a New Drug Application to the U.S. Food and Drug Administration in the second half of 2026.

Shares of United Therapeutics closed at $503.90 on Friday, up 0.06%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Therapeutics Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu United Therapeutics Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Therapeutics Corp. 419,00 -1,30% United Therapeutics Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschich