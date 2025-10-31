United Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United Therapeutics lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 6,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 799,5 Millionen USD – ein Plus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Therapeutics 748,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

