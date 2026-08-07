United Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United Therapeutics hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,41 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 783,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 798,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at