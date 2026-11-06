United Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

United Therapeutics ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Therapeutics 7,16 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 832,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 799,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at