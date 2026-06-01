01.06.2026 06:31:29

United Van Der Horst gewährte Anlegern Blick in die Bücher

United Van Der Horst gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,92 Prozent zurück. Hier wurden 59,4 Millionen INR gegenüber 88,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,760 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,660 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 319,42 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 292,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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