United Van Der Horst: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

United Van Der Horst hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,18 INR. Im letzten Jahr hatte United Van Der Horst einen Gewinn von 0,290 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 100,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 86,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at