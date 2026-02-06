UNITED verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UNITED äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,52 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,35 Prozent zurück. Hier wurden 2,24 Milliarden JPY gegenüber 3,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at