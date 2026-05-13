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13.05.2026 06:31:29

UNITED verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UNITED ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UNITED die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNITED -10,840 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,31 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,62 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 38,580 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 37,71 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,36 Prozent auf 8,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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