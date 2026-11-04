04.11.2026 06:31:28

United: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

United hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CAD je Aktie erzielt worden.

United hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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