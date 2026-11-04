|
04.11.2026 06:31:28
United: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
United hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CAD je Aktie erzielt worden.
United hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!