United Wire Factories Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

United Wire Factories Company Registered präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,31 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Wire Factories Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 SAR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Wire Factories Company Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 163,6 Millionen SAR im Vergleich zu 201,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at