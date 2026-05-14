United Wire Factories Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Wire Factories Company Registered hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat United Wire Factories Company Registered im vergangenen Quartal 174,9 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Wire Factories Company Registered 164,8 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at