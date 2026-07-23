Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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23.07.2026 14:15:13
UnitedHealth, Ardagh Metal Packaging, Nvidia And More: CNBC’s ‘Final Trades’
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