UnitedHealth-Aktie stärker: UnitedHealth verkauft Brasilien-Geschäft

Die UnitedHealth Group, die größte Krankenversicherungsgesellschaft der USA, verkauft ihr Brasilien-Geschäft an einen privaten Investor.

Das Geschäft werde das Nettoergebnis mit rund sieben Milliarden Dollar belasten, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Der Abschluss des Verkaufs wird den Angaben zufolge für das erste Halbjahr 2024 erwartet. Im vorbörslichen US-Handel stieg die Aktie leicht.

Die hohen Belastungen ändern indes nichts am im November veröffentlichten Ausblick für das 2024 erwartete bereinigte Ergebnis, da sie als Sondereffekte gelten und ausgeklammert werden. Zu großen Teilen sei die Summe von umgerechnet rund 6,3 Milliarden Euro nicht zahlungswirksam und entstehe durch Wechselkurseffekte, hieß es weiter.

Den Namen des Käufers deckte die Gesellschaft in ihrer Mitteilung nicht auf. In Berichten brasilianischer Medien aus der vergangenen Woche hieß es bereits, die Konzernführung habe dem Verkauf an den brasilianischen Unternehmer Jose Seripieri Filho zugestimmt. Neben diesem soll laut einem früheren Bloomberg-Bericht ein weiterer privater Geschäftsmann aus Brasilien sowie die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital dem Versicherer ein Angebot unterbreitet haben.

Die UnitedHealth-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,30 Prozent auf 526,46 US-Dollar.

