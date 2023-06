UnitedHealth-Aktie steigt leicht: Amedisys wird von UnitedHealth für Milliardensumme übernommen

Anfang Juni hatte die Service-Tochter Optum eine Offerte für das Pflegedienst-Unternehmen Amedisys angekündigt. Jetzt wurde sich Optum mit dem Verwaltungsrat von Amedisys einig. Die Unitedhealth-Tochter bietet den Anteilseignern für jede Aktie 101 US-Dollar und damit 1 Dollar mehr als zunächst angekündigt, wie Amedisys am Montag in Baton Rouge (US-Bundesstaat Louisiana) mitteilte. Eine Komplettübernahme würde mit etwa 3,3 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro) zu Buche schlagen.

Amedisys bietet nach eigenen Angaben häusliche Gesundheits-, Hospiz- und Intensivpflegedienste an. Die Gesellschaft wurde 1982 gegründet und betreibt mit rund 18 000 Mitarbeitern mehr als 500 Pflegezentren in 37 Bundesstaaten und dem District of Columbia.

An der NYSE steigt die UnitedHealth-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 480,38 US-Dollar.

EDEN PRAIRIE/BATON ROUGE (dpa-AFX)