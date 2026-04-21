UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Bilanz präsentiert
|
21.04.2026 17:03:00
UnitedHealth-Aktie zieht an: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
Beim Gewinn je Aktie (EPS) verzeichnete das Unternehmen im ersten Jahresviertel einen Wert von 6,9 US-Dollar. Damit übertraf UnitedHealth die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten, die im Vorfeld bei 6,58 US-Dollar gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem noch ein EPS von 6,85 US-Dollar erzielt wurde, entspricht dies einer Verbesserung.
Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im abgelaufenen Quartal insgesamt 111,7 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem leichten Rückgang auf 109,43 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 109,58 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. UnitedHealth übertraf somit die Prognosen.
Für das gesamte Fiskaljahr bleiben die Analysten dennoch fokussiert: Im Durchschnitt erwarten sie einen Gewinn je Aktie von 17,86 US-Dollar, was deutlich über dem Vorjahreswert von 13,23 US-Dollar läge. Beim Gesamtumsatz wird für das laufende Jahr mit rund 440,54 Milliarden US-Dollar gerechnet, nach 447,57 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Die UnitedHealth-Aktie legt im US-Handel an der NYSE zeitweise um 7,44 Prozent zu auf 347,53 US-Dollar.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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