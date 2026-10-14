UnitedHealth gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UnitedHealth hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 2,59 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 112,69 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 113,16 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at