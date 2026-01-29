29.01.2026 06:31:29

Unitedhealth Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Unitedhealth Group äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,44 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 181,08 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 162 698,49 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 100 742,71 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 499,26 ARS beziffert, während im Vorjahr 430,32 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 557 416,72 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 366 524,40 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
