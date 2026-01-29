Unitedhealth Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Unitedhealth Group hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 8,36 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 157,86 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140,97 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,49 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Unitedhealth Group 21,25 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 625,38 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 548,37 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at