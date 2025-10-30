Unitedhealth Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unitedhealth Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,57 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unitedhealth Group noch ein Gewinn pro Aktie von 8,88 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,86 Milliarden CAD – ein Plus von 13,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unitedhealth Group 137,52 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at