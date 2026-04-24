Unitedhealth Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unitedhealth Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9,46 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,83 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Unitedhealth Group 153,25 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 157,22 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at