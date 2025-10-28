UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
28.10.2025 11:16:16
Unitedhealth Group, Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Unitedhealth Group, Inc. (UNH) announced a profit for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $2.348 billion, or $2.59 per share. This compares with $6.055 billion, or $6.51 per share, last year.
Excluding items, Unitedhealth Group, Inc. reported adjusted earnings of $2.650 billion or $2.92 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.81 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $113.161 billion from $100.820 billion last year.
Unitedhealth Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.348 Bln. vs. $6.055 Bln. last year. -EPS: $2.59 vs. $6.51 last year. -Revenue: $113.161 Bln vs. $100.820 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $16.25
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|299,35
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.