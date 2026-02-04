UnitedHealth Aktie

UnitedHealth

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

04.02.2026 20:45:00

UnitedHealth Group Just Received More Bad News. Here's What Investors Should Know.

It has been an unfortunate past few years for one of the country's largest healthcare companies, UnitedHealth Group (NYSE: UNH). There has been no shortage of bad PR, a changing business landscape, and stock price struggles. In the past 12 months, UnitedHealth's stock is down over 46% (as of market close on Jan. 30).Unfortunately, when it rains, it pours, and there could be more bad news heading UnitedHealth's way regarding Medicare. The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) proposed increasing payments to private insurers by only 0.09% in 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
