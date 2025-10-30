Unitedhealth Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unitedhealth Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 104,42 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unitedhealth Group ein EPS von 185,60 ARS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 150 573,48 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unitedhealth Group 94 863,62 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at