Unitedhealth Group präsentierte Quartalsergebnisse

Unitedhealth Group gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 296,46 ARS, nach 219,08 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 158 421,36 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 36,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115 659,92 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at