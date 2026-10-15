Unitedhealth Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Unitedhealth Group hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 207,23 ARS, nach 104,26 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 169 021,88 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150 336,88 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at