UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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08.09.2026 15:05:00
UnitedHealth Group Stock Is Up 39.4% in the Last 6 Months. How High Can It Go?
Over the past six months, UnitedHealth Group (NYSE: UNH) shares have been crushing it, surging by nearly 40% since March 2026. UnitedHealth, once a highflier among healthcare stocks, has benefited from a major shift in investor sentiment.
However, with the health insurance company's shares reversing course since July, the question is whether UnitedHealth Group will resume its upward trajectory or if this recent, disheartening price trend will persist, placing further pressure on the stock.
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