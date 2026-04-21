Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.04.2026 18:03:31
UnitedHealth Group Surprises Wall Street. Is It Time to Load Up on the Beaten-Down Buffett Stock?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) appears to have put its disappointing 2025 firmly in the rearview mirror. The company posted first-quarter earnings on Tuesday that not only beat analysts' estimates but also prompted it to raise its 2026 profit guidance.It's a welcome development for the nation's biggest private insurer, which struggled last year with dwindling profits and its first earnings miss since 2008. UnitedHealth Group stock fell 34% in 2025, and about the only good thing that happened to the company was that Berkshire Hathaway, helmed by now-retired CEO Warren Buffett, put it on the map by buying more than 5 million shares of the beaten-down stock.UnitedHealth Group stock jumped by more than 9% after the company posted earnings on Tuesday, and the stock was still trading at elevated levels at midday. But I don't think it's too late for investors to buy in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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