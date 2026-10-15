Unitedhealth Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unitedhealth Group gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6,38 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,57 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 157,77 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 155,84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at