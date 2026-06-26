UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
26.06.2026 21:30:00
UnitedHealth is Near its 52-Week High. Wall Street Is Starting to Notice This Blue Chip Stock -- and So Should You.
Shares of UnitedHealth Group (NYSE: UNH) are up 25% this year and are still trading near its 52-week high. The healthcare giant's stock offers a good combination of revenue growth, a solid dividend, and strong insulation against economic downturns.The company has bounced back significantly after it had a bad earnings miss and suspended guidance in April 2025, a move that was followed by the resignation of then-CEO Andrew Witty.Here are reasons why the stock remains a good buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
25.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|375,00
|2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.