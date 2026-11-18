UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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18.11.2026 08:00:00
UnitedHealth Is Targeting 13% to 16% Long-Term Earnings Growth. Where Will the Stock Be in 5 Years?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) is setting ambitious long-term growth targets, which it reiterated on its Oct. 13 earnings call. Looking ahead, with its turnaround gaining traction and Optum creating new growth opportunities, how much upside could UNH shares have by 2031?
These days, UnitedHealth is showing signs that its turnaround strategy is working. Indeed, after a difficult stretch marked by rising medical costs, operational challenges, and pressure on profitability, the healthcare giant is making progress in improving its earnings growth.
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