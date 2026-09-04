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04.09.2026 09:50:00

UnitedHealth Is Trouncing the Market in 2026. Is the Stock Still a Buy?

Last year, UnitedHealth Group's (NYSE: UNH) struggles with rising medical costs weighed significantly on earnings -- and on stock performance. But the company has since put into place a plan to turn things around, and that plan has been bearing fruit. Though UnitedHealth's challenges haven't disappeared, the company is better navigating the current market, and efforts are paving the way for long-term growth.Earnings in the recent quarter, which surpassed estimates, confirmed this positive momentum. And investors haven't ignored this important turnaround story. They've piled into UnitedHealth shares, sending the stock to a 21% gain so far this year. Considering this market-beating performance, is the stock still a buy? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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