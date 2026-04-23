UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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23.04.2026 10:44:00

UnitedHealth Just Proved Warren Buffett Right -- Again

Flashback to the second quarter of last year. The wheels seemed to be coming off for UnitedHealth Group (NYSE: UNH). The healthcare giant first revised its full-year outlook downward, then yanked the guidance altogether. Its CEO was shown the exit door. Reports surfaced about an investigation by the U.S. Department of Justice. UnitedHealth's stock was sinking fast.But there was at least one major investor who wasn't worried. Warren Buffett initiated a $1.6 billion stake in the health insurance stock for Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) portfolio. Buffett saw an overreaction related to temporary issues facing a company that remained fundamentally strong.Now, let's return to the present. UnitedHealth Group reported its first-quarter results on Wednesday. And the investing world got to see why Buffett earned the nickname "the Oracle of Omaha." UnitedHealth proved Buffett right -- again. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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