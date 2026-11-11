UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
11.11.2026 13:45:00
UnitedHealth Just Raised Guidance for the Third Time This Year. Where Will the Stock Be in 3 Years?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) has raised its full-year earnings guidance for the third time this year as its turnaround gains momentum. And after a challenging stretch, its latest earnings report on Oct. 13 gave investors more reasons to be optimistic.
Now, with earnings showing signs of recovery, here's a look at where UnitedHealth could be over the next three years.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
11.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
10.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|363,60
|0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.