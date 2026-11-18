UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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18.11.2026 03:44:00
UnitedHealth Keeps Raising Guidance. Here's What a $10,000 Investment Could Be Worth if the Turnaround Sticks.
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) may finally be turning a corner after a difficult stretch. These days, with management repeatedly raising earnings guidance (most recently on Oct. 13) and profitability showing signs of recovery, could the healthcare giant be poised for a comeback?
Here's what a $10,000 investment could become if the turnaround holds.
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